IFC de Brusque promove oficina de fotografia para a terceira idade; saiba como se inscrever

O Instituto Federal Catarinense – Campus Brusque abre as portas para um novo projeto voltado ao público da terceira idade: a Oficina de Fotografia para a Terceira Idade. A iniciativa tem como objetivo incentivar a expressão artística, o olhar criativo e o protagonismo das pessoas idosas por meio da arte fotográfica.

As aulas acontecerão semanalmente, às quartas-feiras, das 14h às 16h30min, com início no dia 7 de maio de 2025, nas dependências do IFC Brusque. A oficina é inteiramente gratuita e aberta ao público. Para se inscrever, basta acessar o formulário on-line. O prazo é até o dia 30 de abril.

O projeto conta com fomento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Durante a oficina, os participantes aprenderão conceitos básicos de fotografia, técnicas de composição e iluminação, além de realizar atividades práticas e ensaios fotográficos.

A proposta visa não apenas o desenvolvimento de habilidades técnicas, mas também o fortalecimento de vínculos sociais, a valorização da memória e da experiência de vida dos participantes.

As inscrições e mais informações estão disponíveis no Instagram @olhares_brusque ou diretamente no IFC Brusque.

