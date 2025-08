IFC de Brusque recebe recurso de emenda parlamentar para instalação de usina fotovoltaica

O Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque foi contemplado com recurso de emenda parlamentar do deputado federal Pedro Uczai (PT-SC). As verbas serão destinadas à instalação de uma usina fotovoltaica. O anúncio ocorreu na quarta-feira, 30, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis.

O projeto foi inscrito no edital de orçamento participativo, projeto do deputado. A diretora-geral do campus do IFC em Brusque, Jéssyca Bózio Cipriano, celebra o resultado. A instituição deve receber R$ 300 mil.

“É uma conquista que vai muito além da economia de energia. Representa o compromisso com a sustentabilidade, responsabilidade pública e investimento direto na missão educativa da instituição”, afirma.

Atualmente, o campus enfrenta gastos anuais com energia elétrica superiores a R$ 200 mil, comprometendo uma parte do orçamento de custeio da instituição. Com a instalação da usina e a redução da fatura de energia elétrica, o objetivo é alocar recursos para outras áreas.

A proposta foi elaborada de forma colaborativa com os estudantes. A usina fotovoltaica será instalada no próprio campus.

