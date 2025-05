IFC promove seminário sobre inovação e relações com a sociedade em Brusque

O Instituto Federal Catarinense (IFC) realiza, em 28 e 29 de maio, o I Seminário Institucional de Inovação e Relações com a Sociedade (SIRS). Sediado no Campus Brusque, o evento visa a cultura da inovação, da transferência de tecnologia e do fortalecimento das relações entre o meio acadêmico e a sociedade, em suas diferentes formas de organização.

O seminário é aberto ao público geral e aos estudantes e servidores do IFC. As inscrições para o SIRS são gratuitas e podem ser feitas até quinta-feira, 29, no site.

A programação do Seminário conta com mesas-redondas, palestras e atividades voltadas ao debate e à disseminação de boas práticas nas áreas de propriedade intelectual, empreendedorismo, inovação, inovação social, extensão tecnológica e captação de recursos

para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).

O evento será aberto ao público externo na noite do dia 28; nos demais períodos, o

cronograma é voltado à comunidade acadêmica do IFC. A programação será, ainda,

transmitida na íntegra pelo canal oficial do IFC no YouTube, como forma de estender a

natureza interativa do evento para além dos limites do auditório do campus.

“O SIRS, que tem como objetivo a aproximação entre o IFC e a sociedade, busca interações sobre temas que envolvem a inovação. Trata-se de uma ação estratégica, que permitirá, tanto em nível institucional como para a sociedade em geral, promover a construção de conhecimentos e o aperfeiçoamento sobre assuntos diversos”, explica o pró-reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFC, professor Cleder Somensi, que preside a comissão organizadora do evento.

“Nesta primeira edição, serão discutidos: os avanços, desafios e perspectivas da Equipe Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (e-CT&I) da Procuradoria-geral Federal (PGF), órgão da Advocacia-geral da União (AGU); a prestação de serviços como extensão tecnológica; a Lei do Bem e algumas oportunidades advindas da mesma; as parcerias do IFC com fundações de apoio; a gestão da inovação, a maturidade tecnológica e a redação de patentes.”

O evento foi idealizado a partir da necessidade de se ampliar a discussão sobre a temática na Instituição. O Instituto Federal Catarinense tem se destacado no cenário estadual e nacional como um importante depositante residente de patentes, com excelente quantitativo de depósitos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI.

Programação

Serviço

I Seminário de Inovação e Relações com a Sociedade do Instituto Federal Catarinense

Data: 28 e 29 de maio

Horário: 14h às 21h

Local: IFC Campus Brusque

Inscrições: gratuitas no site

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: