Igreja de Brusque promove evento gratuito para crianças neste domingo

Neste domingo, 12, a Igreja Missionária Luz para Seu Caminho realiza a 7ª edição do projeto Vinde a Mim as Crianças, a partir das 9h, na rua Frederico Francisco Hoefelmann, 415, no bairro Limeira, em Brusque. O evento é totalmente gratuito e voltado ao público infantil.

A programação inclui brincadeiras, futebol, cama elástica, tobogã inflável, oficina de desenho, pintura facial, decoração, manicure para meninas, corte de cabelo masculino e feminino, além de alimentação e lembrancinhas.

Também haverá um momento especial de pregação da palavra de Deus e a presença de bonecos para alegrar as crianças. Mais informações podem ser obtidas com o Pastor Jonathan pelo telefone (47) 9 9154-2056.

