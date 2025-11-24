A Igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro Guarani, em Brusque, foi palco da celebração que marcou o encerramento do 8º Acampamento Mirim e reuniu grande número de participantes e familiares.

A missa ocorreu no domingo, 23, com início às 17h, presidida pelo padre Gilberto Moisés B. Mittelstaed, diretor do Seminário São José de Rio Negrinho, na região do Planalto Norte de Santa Catarina.

Padre Moisés, como é mais conhecido, também atuou como orientador espiritual ao longo dos três dias de retiro, conduzindo os momentos de fé e reflexão vividos pelos participantes.

Igreja lotada

O templo esteve completamente lotado, com fiéis distribuídos pelos bancos, corredores laterais e até na área externa.

Nesse contexto, os cânticos que ecoavam pelas paredes emocionaram o público e intensificaram a expectativa pelo reencontro com as crianças e pré-adolescentes.

Ao final da celebração, os abraços e reencontros reforçaram a dimensão afetiva e espiritual da experiência vivida pelos mirinistas.

Sobretudo, o 8º Acampamento Mirim reuniu 117 participantes entre 11 e 13 anos, todos já tendo realizado a Primeira Comunhão.

Igreja e família

O encontro, promovido entre os dias 21 e 23 de novembro em um sítio de Botuverá, teve como tema Família, Presente de Deus, destacando então a relevância da instituição familiar para a formação cristã.

Com efeito, o lema Eu Sou Um Sonho de Deus orientou as atividades e contribuiu para o fortalecimento da espiritualidade e da convivência fraterna ao longo do acampamento.

Força do voluntariado

Ademais, a estrutura montada para o evento envolveu uma força expressiva de trabalho.

Foram 195 voluntários na equipe interna e cerca de 200 na equipe externa, assegurando que todas as etapas transcorressem com organização, segurança e apoio constante aos participantes.

A atuação de grande parte dos voluntários em família reforçou o propósito central do encontro e evidenciou o compromisso comunitário que sustenta o movimento.

Segundo a organização, o resultado foi considerado plenamente satisfatório em razão do amadurecimento espiritual e da vivência comunitária demonstrados pelos novos mirinistas.

Nesse panorama, uma semana antes havia sido promovido o 7º Acampamento Mirim, também marcado por intensa participação, evidenciando o impacto do movimento sobre a juventude católica da região e a expansão contínua das atividades.

Modalidades para todos

O movimento de acampamentos, por sua vez, abrange outras faixas etárias e diversos caminhos de fé, reunindo participantes em diferentes etapas da vida cristã.

A Formação de Adolescentes Cristãos (FAC), é destinada a adolescentes de 14 a 17 anos; o Juvenil contempla jovens solteiros de 18 a 29 anos; o Acampamento de Casais é direcionado a católicos casados na Igreja ou que convivem há mais de três anos; enquanto o Sênior reúne participantes acima de 30 anos.

Recentemente, também foi realizada a primeira edição do Sênior 2, voltado a quem já participou da modalidade e busca aprofundar a experiência espiritual.

Com efeito, para integrar qualquer uma das modalidades é necessário pertencer à forania de Brusque, Botuverá ou Guabiruba e preencher a pré-ficha de inscrição disponível no site do movimento.

O documento deve ser entregue na secretaria da paróquia correspondente.

O grupo mantém ainda presença ativa nas redes sociais, com atualizações e informações disponibilizadas no perfil @acampamentosbrusque.

Igreja em missão

Dessa forma, o 8º Acampamento Mirim encerrou-se com êxito, consolidando sua missão de fortalecer a fé, promover a convivência fraterna e ressaltar o papel da família como presente divino.

A missa de encerramento, pois, marcada por forte emoção e simbolismo, culminou uma experiência que permanecerá como referência na formação espiritual dos participantes.

As belas fotografias

A narrativa contida nesta pauta expõe a intensidade da celebração, mas é nas imagens que se revela a plenitude do momento.

Portanto, a galeria fotográfica, disponível ao fim da edição após os anúncios, traduz com fidelidade aquilo que a escrita apenas sugere, mostrando os instantes mais marcantes da missa de encerramento do 8º Acampamento Mirim.

Igreja lotada em fotos

