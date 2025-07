Entre os dias 10 e 13 de julho, o interior de Botuverá foi cenário de intensas vivências espirituais durante a realização do 26º Acampamento FAC — sigla para Formação de Adolescentes Cristãos.

O evento, promovido pelo Movimento Campista, reuniu 114 adolescentes com até 17 anos de idade, todos já crismados, em um retiro que ultrapassou as barreiras do cotidiano e proporcionou uma verdadeira imersão na fé.

Quatro dias em Botuverá

Ao longo dos quatro dias de programação, os participantes, pois, estiveram desconectados do mundo exterior, sem acesso a celulares ou redes sociais.

Em contrapartida, mergulharam profundamente em momentos de oração, partilha e silêncio interior, vividos em meio à natureza, em um sítio localizado em uma área rural de Botuverá.

O ambiente bucólico e acolhedor favoreceu a introspecção e o fortalecimento dos laços com Deus, com os outros e consigo mesmos.

Lideranças em Botuverá

À frente do acampamento esteve o padre Emerson Guimarães, que acompanhou cada etapa do retiro com dedicação e proximidade.

Durante todo o percurso espiritual, ele contou com o apoio do pregador Felipe Montibeller, que conduziu reflexões e testemunhos, tocando profundamente os adolescentes.

De Botuverá a Guabiruba

A culminância dessa experiência ocorreu no domingo, 13, com a celebração da Santa Missa às 17h, na Igreja da Comunidade São Cristóvão, no bairro Aymoré, em Guabiruba.

O templo foi tomado por familiares, amigos e membros da comunidade, que lotaram o espaço para participar desse momento tão aguardado.

Em meio aos cantos litúrgicos e à oração coletiva, lágrimas discretas escorreram pelos rostos de muitos presentes.

Os olhares emocionados e os abraços apertados revelavam o impacto transformador que o acampamento deixou não apenas nos adolescentes, mas também em quem os acompanhou nessa jornada de fé.

Cerimônia emocionante

A cerimônia, então presidida pelo próprio padre Emerson, foi marcada por gestos simbólicos e palavras que ressoaram fundo em cada coração.

O encerramento do FAC não significou o fim de um ciclo, mas o início de uma nova caminhada para esses jovens, agora renovados em sua espiritualidade e prontos para testemunhar sua fé no dia a dia.

