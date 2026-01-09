Igreja Matriz São Luís Gonzaga, em Brusque, estará fechada na próxima semana; entenda

A Paróquia São Luís Gonzaga, de Brusque, informa que entre os dias 12 a 16 de janeiro a igreja Matriz estará fechada para limpeza e manutenção.

Neste período, as celebrações das missas serão transferidas para o Auditório Paroquial (anexo ao estacionamento da Matriz), normalmente às 19h.

“Contamos com a compreensão e colaboração de todos neste período. A igreja passa por manutenção e cuidados frequentes, entretanto, já é tradição realizar este procedimento no período de início de ano, para que ela seja limpa por completo e possa acolher os fiéis da melhor forma, ao longo do ano”, comenta o pároco, padre Hélio Feuser.

