Igreja se manifesta após denúncia de estupro de menino de 5 anos em Camboriú

Após a denúncia de estupro contra um menino de 5 anos em Camboriú, a Igreja Pentecostal Jerusalém de Deus se manifestou nas redes sociais. Em nota, a igreja afirma que repudia atos de violência sexual e que está à disposição da família e das autoridades.

“Manifestamos publicamente completo repúdio a todos e quaisquer atos de violência sexual, física, psicológica e moral cometidos dentro e fora de nossas igrejas. Não compactuaremos e não nos calaremos quando nos depararmos com atos violentos, de nenhuma natureza”, diz o comunicado.

A igreja frisa que colabora com a investigação e com os envolvidos, destacando que possui mais de dez anos de atuação na comunidade.

“Somos uma igreja de índole que preza pela verdade, que é a palavra de Deus.

Como cidadãos, cristãos e seres humanos, jamais será aceitável nada de natureza violenta”, finaliza a nota.

Prisão em flagrante

A Polícia Militar de Balneário Camboriú informou que o suspeito havia sido detido na manhã de segunda-feira, 21. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Balneário Camboriú.

Na noite do mesmo dia, a Polícia Civil confirmou que o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Regional de Itajaí, onde permanece à disposição da Justiça. A corporação também informou que não irá divulgar mais detalhes sobre o caso, em razão do sigilo legal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Conforme o comandante da PM, Rafael Vicente, o homem seria frequentador da igreja. O encaminhamento à delegacia ocorreu no início da tarde.

Em entrevista à Rádio Menina, o comandante relatou que, segundo testemunhas, a ação teria durado cerca de 10 minutos. O tipo de violência sexual ainda está sendo investigado pelas autoridades. Detalhes sobre o local onde o homem foi detido não foram divulgados.

Estupro no banheiro

O caso aconteceu no bairro Cedros, na noite de domingo, 20, enquanto o menino estava no banheiro do local. Conforme relatório da PM de Balneário Camboriú, testemunhas relataram que a vítima e o suspeito demoraram a retornar do banheiro.

Aos agentes, a mãe da criança relatou que, ao chegarem em casa, o menino se queixou de dores. Ela também encontrou resquícios de uma secreção pegajosa e forte odor na região perianal.

A criança foi atendida por um especialista no Hospital Ruth Cardoso. O exame de corpo de delito foi realizado, e todas as informações sobre o suspeito foram encaminhadas à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar, que também foi acionado.

