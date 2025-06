Imagem de Nossa Senhora danificada em oratório no Centro de Brusque é restaurada

A imagem de Nossa Senhora Aparecida que foi danificada por um homem no mês de março foi recolocada no oratório do Parque Caminho das Virtudes, em Brusque. A peça foi reposta após a missa das 19h deste domingo, 1º.

Conforme a paróquia São Luís Gonzaga, a ação integrou a programação dos eventos de encerramento do mês mariano. O primeiro evento aconteceu na sexta-feira, 30 de maio, durante a Santa Missa, com a coroação da imagem restaurada de Nossa Senhora Aparecida e uma oração de desagravo. A imagem permaneceu na igreja Matriz durante todo o final de semana, para visitação e oração.

Responsável pela restauração da imagem, o vigário da paróquia, padre Rodrigo Tascheck, presidiu as duas celebrações. Ele conta que o mês de maio é consagrado a Maria e tradicionalmente ele é concluído com uma coroação.

“A Igreja sempre viu em maio o mês de Maria. Sempre temos no segundo domingo deste mês a comemoração do dia das Mães e nós consagramos todo o mês a Nossa Senhora, que é a mãe de Deus e nossa. E é comum encerrarmos maio com o gesto de coroar Maria, simbolizando que ela é mãe e rainha, e merece toda honra e toda a glória e louvor. Depois de Deus, a primeira criatura honrada por Ele foi Nossa Senhora e também nós assim fazemos”.

Padre Rodrigo compartilha que neste ano o gesto da coroação se tornou ainda mais especial, pois foi realizado com a imagem restaurada de Nossa Senhora Aparecida, que integra o Caminho das Virtudes. Na Sexta-Feira Santa deste ano, a imagem foi depredada.

“Na Sexta-feira Santa a população católica da nossa cidade se sentiu muito ofendida, porque não foi só uma imagem que foi quebrada, foi um símbolo de fé. É como se alguém entrasse na sua casa e rasgasse a foto que você mais gosta, da sua mãe. Então não é pela imagem em si e sim por aquilo que ela representa. E agora, após sua restauração, ela volta ao seu lugar original, mas antes recebe todas as honrarias e homenagens, através da coroação, realizada pelas crianças da catequese”.

Restauração

O vigário explica que o ato de reparar a imagem que foi quebrada vai muito além de colar os cacos, é um gesto de restaurar o coração que foi ferido e ofensas proferidas a ele. E como padre Dehoniano, tendo como seu carisma “Amar e reparar o Coração de Jesus nas almas e na sociedade”, foi ele quem realizou o processo de reparo na imagem de Nossa Senhora Aparecida.

“A reparação precisa ser algo constante no dia a dia de um padre do Coração de Jesus. Na verdade, todos nós, cristãos católicos, somos convidados a restaurar, não só uma imagem mas, através dela, restaurar vidas. Nossa Senhora, pela sua intercessão, já restaurou tantas pessoas e famílias da nossa comunidade. Então esse gesto de pegar os cacos e colocar novamente no lugar é uma maneira de dizer a ela que nós não desistimos, estamos juntos, assim como muitas vezes ela esteve conosco”, ressaltou.

Oração de desagravo

Além da coroação, a celebração de sexta-feira, 30, contou com o momento da oração de desagravo. Segundo padre Rodrigo, o rito é vivido pela Igreja na intenção de reparar um erro cometido, seja a Jesus ou Nossa Senhora.

“Quando alguém faz uma ofensa ao sacrário, deturpa a Eucaristia, nós precisamos fazer um desagravo. Claro que com Jesus o rito é mais intenso, a igreja precisa ser fechada, é feito jejum, orações constantes e depois uma missa para reparação. Com a imagem de Nossa Senhora, o sentido é o mesmo. Não foi a imagem que foi violada e sim o que ela representa, então precisamos reparar esse erro e retirar aquilo que foi agravado, por isso o termo desagravo”, explicou.

Leia também:

1. Minifloresta encanta Brusque e revela segredo contra moscas-das-frutas

2. VÍDEO – Clientes de mercado impedem furto de motocicleta em Brusque

3. “Circularam fotos minhas”: psicólogo relata tensão após ser confundido com profissional preso por abuso em Brusque

4. Pastor de Santa Catarina morre durante pregação transmitida ao vivo

5. Grande Imigração Italiana iniciava há 150 anos em SC, e Brusque foi o primeiro destino

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: