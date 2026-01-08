Imagens de satélites mostram expansão urbana de mais de 100% em Brusque ao longo de 20 anos; confira

Imagens de satélite capturadas pelo Google revelam o crescimento de Brusque ao longo de 20 anos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, no ano 2000, o município tinha 76.058 habitantes. Já a estimativa mais recente, de 2025, aponta uma população de 155.307 pessoas, um aumento de 104,2%. Na prática, o número de moradores mais que dobrou.

As imagens comparativas entre os anos de 2000 e 2025 evidenciam a expansão do perímetro urbano. É possível observar áreas que antes eram pouco ocupadas, ou ocupadas por mata, dando lugar a novos bairros, residências, empresas e terrenos urbanizados.

Segundo o Censo de 2022, Brusque possui uma área territorial de 284,68 km² e uma densidade demográfica de aproximadamente 500 habitantes por quilômetro quadrado.

Ainda de acordo com dados coletados em 2022, Brusque conta com um pouco mais de 56 mil domicílios. Destes, cerca de 78% possuem conexão com a rede de esgoto, 88% são abastecidos com água pela rede geral e 99,82% contam com serviço de coleta de lixo.

A população do município é majoritariamente feminina, com pouco mais de 104 mil mulheres, frente a aproximadamente 98 mil homens.

O crescimento populacional também reflete no desempenho econômico da cidade. Em 2023, Brusque registrou um PIB per capita de R$ 78.307,71. O Produto Interno Bruto (PIB) corresponde à soma de todos os bens e serviços finais produzidos no município, dividida pelo total de habitantes.

A reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, afirma que, com base no ritmo de crescimento populacional observado nos últimos anos, é possível projetar que Brusque ultrapasse a marca de 200 mil habitantes por volta de 2032.

Águas Claras

Limeira

Azambuja

Santa Terezinha

Dom Joaquim

