Imaginação Ativa é destaque na Semana Acadêmica de Psicologia da Unifebe

A partir desta quinta-feira, 17 até sábado, 19, a Unifebe promove a Semana Acadêmica de Psicologia. O destaque da programação é o II Simpósio Catarinense de Imaginação Ativa, que será realizado na sexta-feira e sábado no auditório do Campus Santa Terezinha.

Programação

A semana acadêmica inicia na quinta-feira, 17, com a palestra “Interpretação dos Sonhos”, ministrada pela psicóloga Sonia Lyra, PhD, Analista Junguiana. A palestra abordará o assunto segundo a perspectiva Junguiana. O evento será realizado às 19h no Auditório do Bloco C, campus Santa Terezinha.

Na sexta-feira, a programação continua com o II Simpósio Catarinense de Imaginação Ativa, a partir das 18h30 no auditório do Bloco C. O evento é destinado a psicólogos, médicos, fisioterapeutas, dentistas, assistentes sociais, estudantes e interessados no assunto. No sábado o simpósio tem início às 8h30 e vai até as 17h. As inscrições custam R$ 50 para estudantes e R$ 100 para o público em geral e podem ser feitas pelo site www.imaginacaoativa.com.

“A imaginação ativa é uma técnica que estabelece a interação entre a consciência e o inconsciente”, explica a palestrante.

Para o coordenador do curso, Ademir Bernardino da Silva, a 6ª semana acadêmica de Psicologia busca ampliar aos conhecimentos e complementar a formação em Psicologia dos estudantes.

“O amplo conhecimento de diferentes abordagens permite aprimorar a competência profissional. A semana de curso permite que o aprendizado aconteça além do contexto de sala de aula e da ampla carga de estágios”.