Imigrantes cubanos ganham espaço no mercado de trabalho de SC

Imigração 1

É principalmente nos supermercados de Florianópolis e região que se pode constatar, principalmente nos caixas, a presença de um sotaque que à princípio pode ser tomado como de qualquer país sul-americano. A surpresa: é cubano. Excluídos dos Estados Unidos por Trump, trocaram Miami pelo sul do Brasil, começando por Curitiba.

Imigração 2

Dados de maio do Sistema de Registro Nacional Migratório (Sismigra) indicam que em SC há 179.257 migrantes. Os países com maior número de imigrantes vivendo no Estado são a Venezuela, Haiti e Argentina.

Código postal

O colunista Claudio Humberto publicou ontem que em meio a rumores de que lançará candidatura a senador em SC, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) confirmou que considera a mudança e informou: “valores não mudam com o CEP”. Veremos.

Apito

O catarinense de Araranguá Ramon Abatti Abel, 36 anos, está sendo citado como um dos mais cotados para apitar a final da Copa do Mundo de Clubes se Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras não chegaram à final da competição que está acontecendo nos Estados. Abatti estreia hoje no jogo entre Manchester City e Wydad AC. Boa sorte!

Maçã doce

Diz a Associação Brasileira de Produtores de Maçã que o país encerrará a temporada com colheita de 850 mil toneladas (quase a metade em SC), alta de 2,16% em relação à produção de 2024. O diferencial, que tanto conquista o consumidor, é que com o quadro climático muito favorável nos últimos meses, nunca se colheu um fruto tão doce como agora.

Bolsa Família

Mais de 229,8 mil famílias em todos os 295 municípios de SC serão contempladas este mês com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do Governo Federal é de R$ 150,7 milhões, valor suficiente para garantir um benefício médio de R$ 657,13. Neste mês o programa alcança em SC, em seu grupo prioritário, 7.993 famílias em situação de rua, 2.510 indígenas, 360 quilombolas, 249 com crianças em situação de trabalho infantil, 503 com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 3.905 de catadores de material reciclável.

Recorde

A Motiva, empresa que administra o aeroporto de Joinville, festeja um recorde de movimento no terminal em abril e maio, com aproximadamente 100 mil viajantes. Só em abril, o aumento foi de 20%, enquanto maio teve uma alta de 24% na comparação anual. De hoje a 22, devido ao feriado, a circulação esperada é de 8 mil pessoas.

Questão de honra

Através do delegado chefe da Polícia Civil de SC, Ulisses Gabriel, o governador Jorginho Mello mandou dizer aos catarinenses que é uma questão de honra, para ele, que se chegue a um esclarecimento total, incluindo punições, sobre as irregularidades no Universidade Gratuita. Conforme o Tribunal de Contas, em 18 mil inscrições há indícios.

Exame de Ordem

O presidente da OAB-/SC, Juliano Mandelli, se posicionou sobre a prova nacional para ingresso na entidade, que ganhou polêmica por exigir a redação de uma peça prática de Direito do Trabalho, que não é consenso. Explica que as seccionais não participam do processo e não têm ingerência sobre a prova. Mas garante que a OAB-SC não está indiferente, mas sim acompanhando o caso, alinhada com a OAB nacional, e que a Fundação Getúlio Vargas, realizadora do certame, já foi cobrada. O assunto está em análise pela coordenação nacional do Exame de Ordem e pela FGV, entes competentes para decidir a questão.

Novas leis 1

A mais nova lei estadual catarinense (19.321/2025) agora garante atendimento especializado em concursos públicos e vestibulares para pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), dislexia e síndrome de Down. Terão mais tempo para realizar provas, ambientes adaptados ou recursos de acessibilidade, conforme a necessidade de cada pessoa.

Novas leis 2

Outra lei em vigor (19.315/2025) estabelece que quem cometer crime de maus-tratos contra animais deve arcar com as despesas do tratamento do animal agredido e, de forma concomitante, pode perder sua guarda, posse ou propriedade. Maravilha.