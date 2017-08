Imóveis são invadidos por criminosos, no Dom Joaquim

Um apartamento e uma casa foram invadidos na segunda-feira, 31, na rua David Hort, no bairro Dom Joaquim. O proprietário do apartamento relatou na Delegacia de Polícia Civil que chegou em casa, por volta das 18h30, e se deparou com a fechadura da porta danificada.

Uma vizinha que mora em uma casa da frente do prédio contou que o marido viu um carro, de cor verde, estacionar no local com dois homens dentro. Outra vizinha, que mora no mesmo prédio, contou que um dos homens interfonou em seu apartamento e ela chegou a ver o suspeito.

Do local foram furtadas uma televisão Philco LCD, de 32 polegadas, um vídeo game X-Box 360, um notebook Acer, 17 polegadas e um celular Samsung J5. Além disso, foram levadas três pulseiras de ouro, três anéis de ouro, dois perfumes da marca Bio Emotion e uma pasta de notebook de couro preta.

O proprietário da residência, também alvo dos ladrões, contou para a polícia que quando chegou do trabalho encontrou a porta de entrada arrombada.

O ladrão levou: um notebook preto marca Acer de 17 polegadas; um videogame Xbox ONE, uma televisão Philco LCD 32 polegadas e joias. Ninguém foi preso até o momento.