Impasse continua nas negociações de reajuste salarial de 6% do Sinseb em Brusque

As negociações entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região (Sinseb) e a prefeitura estão em impasse. A maioria das 59 cláusulas do sindicato segue avançando nos acordos com administração pública, porém alguns pedidos de cunho financeiro estão sendo negociados.

As pautas que estão travadas são as cláusulas 2, 3 e 5. A primeira refere-se ao reajuste salarial de 6% (inflação + 1,13%). A segunda demanda solicita R$ 850 de auxílio-alimentação. Por fim, o último pedido é o reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores.

A presidente do Sinseb, Tânia Mara Vieira Pompermayer, afirma que a prefeitura se mantém irredutível em relação ao reajuste, mantendo apenas a correção pela inflação.

“É claro que existe a possibilidade de negociação, mas o servidor quer um ganho real, não apenas a reposição da inflação. O clima ruim que existe é a frustração do servidor. A prefeitura tem uma preocupação com o comprometimento, mas eles têm uma margem grande de 45%, o que é uma excelente margem para a data-base. Porém, eles alegam outros gastos e outras situações. A possibilidade de ganho real a administração tem”, afirma.

O Secretário Municipal de Administração e Gestão Estratégica, Leonardo Zanella, afirma que a contraproposta da prefeitura foi fixar o auxílio em R$ 750, representando um aumento de 10,3%.

Ele explica que um aumento para R$ 800 geraria um crescimento anual no orçamento de R$ 6 milhões. “A cada R$ 20 de aumento, há um milhão a mais no fim do ano. Não é tão simples aumentar”, diz.

Na terça-feira, 25, haverá outra roda de negociação. “Ou é tudo ou é nada. Algumas cláusulas mudaram, mas as que atingem todos os servidores, que são o ganho real e o auxílio-alimentação, estão caminhando muito devagar”, diz Tânia.

A prefeitura corrige o índice de inflação até fevereiro para, a partir de março, realizar os pagamentos com o reajuste. Às vezes, as negociações não são fechadas a tempo e seguem até abril. Nesses casos, a prefeitura fará uma nova folha de pagamento para pagar a diferença do acordo.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: