Implacável, Abel Moda Vôlei conquista primeira vitória na Superliga

Em noite histórica e com atuação incrível, a Abel Moda Vôlei conquistou sua primeira vitória na Superliga: 3 sets a 1 sobre o Unilife Maringá nesta sexta-feira, 21, na Arena Brusque. As parciais foram 25-20, 25-11, 17-25 e 25-15. A oposta Malu foi a melhor jogadora da partida, com 21 pontos.

O triunfo sobre a equipe paranaense, válido pela 18ª rodada, faz a Abel Moda superar sua campanha na Superliga de 2022-23, quando teve apenas derrotas e um único ponto, obtido em derrota no tie-break para o São Caetano. O time chega a quatro pontos, com sete parciais vencidas.

O próximo desafio do time brusquense é contra o Sesc/Flamengo, na Arena Brusque, às 18h desta quarta-feira, 26.

Largando na frente

O primeiro set começou bastante equilibrado, com o placar praticamente empatado. Após manter uma vantagem de dois pontos, a Abel Moda começou a abrir 18-13, com ponto da levantadora Ana Paula. O técnico Maurício Thomas pediu tempo após o Maringá diminuir para 18-15.

A equipe brusquense retomou o controle sobre o set, sem vantagem menor que dois pontos. A parcial foi encerrada com bloqueio da central Natasha. Em grande atuação, a veterana fez excelente bloqueio sobre Jaqueline, ponteira que esteve na campanha de acesso da Abel Moda à Superliga em 2024: 25-20.

Atropelo

Gostando do jogo, a Abel Moda continuou uma atuação impecável. Abriu 9-4 no segundo set, com pontos de Natasha, Glaucia, Malu e Manu. O Aldori Gaudêncio, do Maringá, pediu tempo.

Não era suficiente para impedir uma arrancada avassaladora do time brusquense, que abriu 24-9, vantagem jamais vista a seu favor na Superliga. O Maringá ainda impediu o set point duas vezes, com Karoline Tormena explorando o bloqueio de Ana Paula e com bola fora de Natasha.

Contudo, era impossível tirar o set da Abel Moda, que finalizou com ataque de Manu sobre o bloqueio de Fran Jacintho: 25-11.

Maringá reage

O terceiro set foi completamente diferente. Com o Maringá largando na frente e construindo uma vantagem desde o início, a Abel Moda não conseguiu liquidar a partida. As paranaenses abriram 9-15 e tiveram segurança para vencer a parcial. Com o placar em 13-22, a Abel ainda fez três pontos seguidos, com Manu e Glaucia: 16-22.

O Maringá fez seu 24º ponto com bloqueio de Larissa sobre Malu. Manu ainda impediu um set point paranaense com ataque explorando o bloqueio de Arianne, mas Karoline Tormena fechou a conta: 17-25. O árbitro marcou um desvio na defesa, gerando reclamação das jogadoras da Abel, que não concordaram.

Vitória histórica

A Abel Moda voltou a seu modo implacável no quarto set. Abriu 4-0, primeiro com Parise, depois com três pontos consecutivos de Natasha. A margem trouxe confiança e segurança ao time brusquense, que voltou a atropelar as adversárias à moda aplicada na segunda parcial, chegando a vantagens de 10 pontos.

Parise conseguiu o 23º ponto explorando o bloqueio de Larissa. Na sequência, Mikaella deu dois toques no levantamento e o placar foi a 24-13.

O Maringá ainda impediu dois match points. Um rali terminou com Arianne atacando e Gabi Santin se jogando para fazer a defesa parcial, mas sem chances de sequência no lance para a Abel. Depois, Natália sacou sobre Manu, a bola voltou e Karoline Tormena cravou a bola no chão: 24-15, e Maurício Thomas pediu tempo para definir o fim do jogo.

Natália fez o saque para o Maringá. Manu fez o passe, Ana Paula levantou e Natasha atacou com classe, tocando no espaço vazio sobre o bloqueio: 25-13, para total alegria e emoção da equipe e da torcida presente na Arena Brusque.

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: