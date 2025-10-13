Imposição de Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado por SC dá margem para “campanhas bairristas”

Bairrismo

A imposição do antipático vereador carioca Carlos Bolsonaro como candidato a uma das duas vagas para o Senado em SC, como parece se configurar mais claramente, dá motivos para o pré-candidato a governador e prefeito de Chapecó, João Rodrigues, tirar proveito disso para se capitalizar. Se conseguir são outros quinhentos. Mas sabendo que o bairrismo é forte entre os catarinenses, tem dito que na sua chapa, os candidatos ao Senado “vão ser” de SC. Olha…

Duas rodas

Que o sucesso da Volta Ciclística de SC, encerrada ontem em Florianópolis, inspire pelo menos as prefeituras que fizeram parte das cinco etapas a estimular o uso da bicicleta não apenas como lazer e sim, principalmente, como opção de transporte da população. O fato é que, contrariamente a uma tendencia mundial, aqui pouco ou quase nada se faz.

Velha guarda 1

Pesquisas desses dias dizem que Lula ganha em todos os cenários. A avaliação da direita não se intimida e mostra que se o presidente ganhou por pequena margem em 2022, também pode perder por pouco em 2026, se souber fazer engenharia política com sabedoria. E isso, dizem alguns, pode levar a direita a chamar a velha guarda para ajudar, incluindo o ex-presidente do PFL, Jorge Bornhausen.

Velha guarda 2

A propósito, o Kaiser acaba de completar 88 anos em plena forma e numa celebração entre companheiros da política de décadas, deixou escapar que seu nome preferencial para a sucessão presidencial é o jovem governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) e que, se precisar, vai se engajar na sua campanha ao Planalto.

Odete Roitman

De envergonhar o catarinense de bom senso a agora notícia nacional envolvendo o padre Cleber Pagliochi, da Paróquia São Daniel, de Seara, no oeste do Estado, que deu uma “bronca” em fiéis por ele receber vários pedidos de oração, que negou, evidentemente, para a vilã da novela “Vale Tudo”, Odete Roitman. Perguntar não ofende: qual é a capacidade intelectual de uma pessoa que se diz cristã pedir oração para um personagem?

Chaves Michelin

O conhecido Guia Michelin anunciou sua primeira seleção global de Chaves Michelin, após seus inspetores percorrer o mundo e identificar, entre mais de sete mil hotéis, aqueles que oferecem “as experiências mais excepcionais”. No total 2.457 receberam uma, duas ou três chaves, revelados em uma cerimônia exclusiva no Musée des Arts Décoratifs, em Paris, quarta-feira. Na lista brasileira de 16 nomes com uma chave está apenas um de SC: o Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, em Governador Celso Ramos.

Praias poluídas

Socorro! Cientistas, em nove expedições, percorreram 7.500 quilômetros de norte a sul do Brasil e coletaram amostras de areia em 1.024 praias. Constataram que a maioria está poluída por microplásticos e que o risco ecológico causado pela contaminação é mais acentuado em alguns locais. Dentre eles o único em SC é a Praia do Siriu, em Garopaba. A que tem maior concentração de microplásticos no país é Barrancos, em Pontal do Paraná (PR).

Ideli contra 1

Um debate semana passada na Assembleia Legislativa, sobre a qualidade dos serviços prestados por comunidades terapêuticas em atendimentos voltados à saúde mental em SC permitiu a muitos saber que a professora e ex-senadora Ideli Salvatti, coordena o Movimento Humaniza, que atua na campanha nacional contra as comunidades terapêuticas.

Ideli contra 2

Ela relatou que essas comunidades cobram das famílias, recebem dinheiro dos municípios, do Estado e, em alguns casos, até de verbas federais. Contou que em um dos estabelecimentos com atividades suspensas recentemente, o Ministério Público constatou casos de trabalho escravo, com internos trabalhando no haras de um dos proprietários da clínica.

Anti-Israel

Chama a atenção projeto do deputado Marquito (Psol) que começou a tramitar na Assembleia Legislativa: proíbe a aquisição de armamentos, artefatos, veículos, dispositivos, equipamentos, sistemas e serviços de segurança pública, defesa ou inteligência provenientes do Estado de Israel pelos órgãos e instituições do Estado de SC.

No ar

A Gol anunciou um incremento de voos para o aeroporto de Florianópolis, entre dezembro deste ano a fevereiro de 2026, de 3.240 para 3.689 pousos e decolagens (458 a mais). O número de assentos passará de 594 mil para 681 mil.