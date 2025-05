Imposto de Renda 2025: liberada consulta do 1º lote de restituição, o maior da história

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira, 23, às 10h, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025. O lote contempla 6.257.108 contribuintes e soma R$ 11 bilhões. Considerado o maior lote já registrado em número de pessoas e valor total.

O lote também inclui restituições residuais de anos anteriores.

Quem recebe

O pagamento será feito no dia 30 de maio, diretamente na conta ou chave Pix (CPF) indicada na declaração. Todo o valor é destinado a contribuintes com prioridade legal ou técnica. Entre eles estão:

2.375.076 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e Pix;

2.346.445 contribuintes de 60 a 79 anos;

1.096.168 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério;

240.081 contribuintes acima de 80 anos;

199.338 contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave.

A Receita passou a considerar prioritários os contribuintes que combinaram pré-preenchimento, com recebimento, via Pix.

Como consultar

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, no menu “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clicando em “Consultar a Restituição”. Também está disponível no aplicativo da Receita para celular e tablet.

Se o nome não estiver na lista, o contribuinte pode acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), verificar pendências e enviar uma declaração retificadora para entrar nos próximos lotes.

Valores não depositados

Se o valor não for creditado na conta informada, o contribuinte terá até um ano para resgatar a restituição no Banco do Brasil. É possível agendar o crédito por meio do Portal BB ou pelos telefones:

4004-0001 (capitais);

0800-729-0001 (demais localidades);

0800-729-0088 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).

Após esse prazo, será necessário solicitar o resgate pelo Portal e-CAC.

Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

