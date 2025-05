Imposto zero: posto da Havan venderá gasolina comum com desconto nesta quarta-feira

A Havan divulgou que nesta quarta-feira, 21, a gasolina no Posto Havan será vendida sem o acréscimo do imposto. A venda inicia a partir das 9h, no posto de gasolina da empresa, localizado na rodovia Antônio Heil.

Conforme a Havan, haverá o limite de 15 litros por veículo, no valor promocional. Ao todo, serão disponibilizados 5 mil litros de gasolina na ação.

Sempre que realizado, o dia do imposto zero no estabelecimento reúne diversos motoristas desde as primeiras horas da manhã.

