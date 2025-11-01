“Impulsionada a cometer furto”: mulher alega problemas psicológicos e furta mais de R$ 1 mil em loja de Brusque
Caso ocorreu na tarde de sexta-feira, em um estabelecimento do Centro
Caso ocorreu na tarde de sexta-feira, em um estabelecimento do Centro
Uma mulher furtou diversos produtos de um estabelecimento no Centro de Brusque, na tarde de sexta-feira, 31, em Brusque. A suspeita alegou problemas psicológicos e que se sentiu impulsionada a furtar.
De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 18h04. Os agentes foram até o local e constataram que uma mulher de 34 anos teria furtado produtos do comércio. Ela furtou produtos que somaram R$ 1.074. Funcionárias da empresa flagraram a ação.
Desta forma, ela recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia.
Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje: