“Impulsionada a cometer furto”: mulher alega problemas psicológicos e furta mais de R$ 1 mil em loja de Brusque

Uma mulher furtou diversos produtos de um estabelecimento no Centro de Brusque, na tarde de sexta-feira, 31, em Brusque. A suspeita alegou problemas psicológicos e que se sentiu impulsionada a furtar.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 18h04. Os agentes foram até o local e constataram que uma mulher de 34 anos teria furtado produtos do comércio. Ela furtou produtos que somaram R$ 1.074. Funcionárias da empresa flagraram a ação.

Desta forma, ela recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia.

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

