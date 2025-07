Impulsionada pela migração, população de SC deve ter 2,3 milhões de pessoas a mais até 2070

População de SC

Em uma página, ontem, a “Folha de S. Paulo” publicou reportagem dizendo que o Estado de SC, impulsionado pela migração, deve chegar ao ano 2070 com 2,3 milhões a mais de habitantes. Conforme projeção do IBGE, SC pode ser o sexto mais populoso do país. Uma reclamação comum entre os novos “catarinenses” ouvidos pelo jornal, está o custo de vida, cada vez mais alto, especialmente em Florianópolis.

Reconhecimento facial

O governo estadual aproveitou a festa dos 61 anos de emancipação política de Balneário Camboriú, ontem, para fazer os primeiros testes com três drones interligados à inteligência artificial no processo de reconhecimento facial. Os equipamentos foram utilizados durante o show nacional da banda Jota Quest, na Praia Central.

Insensatez

Nem Freud pode explicar se é preciso de uma lei – aplique-se o bom sendo e pronto! – , como a proposta por um projeto aprovado na Assembleia Legislativa que determina o abono de faltas para estudantes da rede pública convocados para participar de eventos esportivos e competições oficiais.

Em evidência 1

No âmbito nacional, quem vai ganhar muitos holofotes, em agosto, na volta do recesso, é o deputado federal Fabio Schiochet (União-SC), que é presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Terá dias tensos, com certeza. Há lá representações contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Kim Kataguiri (União-SP), Célia Xakriabá (PSol-MG) e Lindbergh Farias (PT-RJ), além da revisão do caso Gilvan da Federal (PL-ES) e a possibilidade de a oposição denunciar Erika Hilton (Psol-SP). Schiochet antecipa haver uma tendencia recente de suspender mandatos ao invés de aprovar a cassação.

Em evidência 2

O deputado federal Gilson Marques (Novo-SC) começa a ganhar evidência estadual, depois de ter lançado, sábado, sua pré-candidatura ao Senado. Direitista liberal, uma de suas bandeiras, desde já, é o enfrentamento dos abusos do Supremo Tribunal Federal.

Reação a Moraes

O senador Jorge Seif (PL-SC) foi escolhido, durante concorrida coletiva de imprensa no Senado, sexta-feira, para ler nota de repúdio à decisão do ministro “supremo” Alexandre de Moraes de impor várias restrições à mobilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Na manifestação, representando todos os senadores da oposição no Senado, taxou a decisão como “perseguição judicial” e uso do Judiciário como instrumento de repressão política.

Sapatilha

A montagem “O lago dos cisnes”, não só abre, hoje, o 42º Festival de Dança de Joinville, como também marca as comemorações pelos 25 anos da Escola do Balé Bolshoi no Brasil. Seu saldo é extraordinário: dos 478 bailarinos de 22 Estados brasileiros já formados pela instituição, há ex-alunos atuando em 27 países. Na lista estão nomes como Jovani Furlan, primeiro-bailarino no New York City Ballet; Luís Rego, criado no Complexo do Alemão, na Zona Norte carioca, hoje no Dance Theatre of Harlem, em Nova York; Bruna Gaglianone e Erick Swolkin, no Staatsballett Berlin; e Naiara de Matos, na australiana Sidney Dance Company, dentre dezenas de outros.

Desviar do foco

O governo estadual quer desviar o foco de um assunto que o incomoda: os “milionários” identificados como beneficiários do programa Universidade Gratuita. São 130, divulgou o delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, por meio de suas redes sociais e não o canal maior, a Secretaria de Comunicação do governo. O relatório inicial do Tribunal de Contas apontou que 18.383 estudantes matriculados em 2024 apresentaram indícios de inconsistências nos valores declarados.

Gestão da Orla

O Movimento Floripa Sustentável, integrado por 45 entidades da comunidade catarinense, promove almoço, hoje, onde a pauta em debate será “Gestão da Orla – Florianópolis em busca da autonomia”. Autonomia, sim, diante da prepotência de alguns órgãos federais que se acham donos de tudo, não permitindo que a cidade decida quase nada sobre o uso e o ordenamento de seu território litorâneo. O prefeito Topázio Neto mal de contém sobre isso.

Diferença

Para esclarecer: o modelo de escola cívico-militar adotado pelo governo estadual é diferente de colégio policial militar. Estes, com estrutura e recursos, tem gestão e funcionamento ligados diretamente à Policia Militar de SC e historicamente mantém rendimento maior do que as demais escolas públicas. Para ingressar há um processo seletivo com critérios estabelecidos em edital. Normalmente, 50% das vagas são destinadas a filhos ou dependentes de militares.