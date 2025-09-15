Inadimplência de empresas bate recorde histórico e chega a 8 milhões de CNPJs

Inadimplência recorde

Pelo sétimo mês consecutivo, a inadimplência das empresas bateu o recorde da série histórica e chegou, em julho, aos impressionantes 8 milhões de CNPJs nesta situação, um aumento de mais de 200 mil negócios desde junho e de 1,1 milhão na comparação com julho de 2024, segundo os dados do Indicador de Inadimplência das Empresas, elaborado pela Serasa Experian, divulgado ontem. Em SC estavam naquela preocupante situação estão 352.235 CNPJs.

Eduardo Bolsonaro

Pesquisa do instituto Apex Partners, com eleitores de SC, vem causando surpresa: o deputado federal Eduardo Bolsonaro sai à frente em uma possível disputa à Presidência no próximo ano em SC. Nas simulações realizadas, lidera em todos os cenários que disputa com mais de 25,3% das intenções de voto, contra Lula (20,5%), Tarcísio de Freitas (19,0%), Ratinho Júnior (13,2%), Ciro Gomes (4,1%), Romeu Zema (3,3%) e Ronaldo Caiado (0,7%),

Jorginho Mello

Nas simulações para governador, Jorginho Mello lidera em todos os cenários que disputa no 1° turno, alcançando mais de 50,9% das intenções contra João Rodrigues (18,6%), Décio Lima (9,9%), Adriano Silva (3,7%) e Afrânio Boppré (1,6 %). Em um possível segundo turno, o governador também aparece à frente com mais de 59,1% das intenções contra os nomes citados no primeiro turno.

Lula

A pesquisa também traz a avaliação dos eleitores de SC diante do atual presidente da República. Lula aparece com 70,5% de rejeição e 27,4% de aprovação. Já o governador Jorginho Mello registra 16,9% de rejeição e 78,1% aprovação. Para a pesquisa foram ouvidos 844 eleitores de SC, com 16 anos ou mais.

Fazendo diferença

O projeto SC+Eficiente, da Celesc, entregou, desde o final de junho deste ano, em Joinville, mais de 800 geladeiras novas e eficientes, em substituição a equipamentos antigos e de alto consumo. O programa também contabiliza a troca de 4.439 lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED, e a substituição de 2.271 chuveiros por modelos modernos e econômicos, com trocadores de calor.

Fechado

No fim do julgamento, o ministro “supremo” Alexandre de Moraes, com aquela arrogância teatral que lhe é peculiar, contou que os advogados de defesa de Bolsonaro e companhia apresentaram 709 recursos, todos rejeitados. E arrematou, na forma imperial: “Mantidas todas as decisões monocráticas deste relator”.

Bolacha decorada

A Câmara dos Deputados deu os primeiros encaminhamentos, nesta semana, a projeto de lei para reconhecer o município sulino catarinense de São Martinho como Capital Nacional da Bolacha Decorada Artesanalmente. O município produz anualmente cerca de 200 toneladas do produto e gera 400 empregos diretos.

Pipoca de linguiça

A Linguiça Blumenau, agora patrimônio cultural de SC e produto com indicação de origem (IG) do Vale Europeu, vai estrear na 40ª Oktoberfest em diferentes versões. Uma delas e na forma de pipoca, em interessante criação do chefe Richard Ricelle.

Aquisições “supremas”

Num intervalo inferior a um mês surgiram notícias publicadas de modo comprovado por colunistas de um portal de notícias de que dois ministros do STF incorporaram novas propriedades de vulto ao patrimônio pessoal e familiar de cada um. Uma destas aquisições, um imóvel por R$ 22 milhões, foi nos Estados Unidos. A outra, uma mansão de R$ 12 milhões paga à vista, foi em Brasília. Com o salário que recebem, os ministros deveriam comprometer de forma integral, respectivamente, 39 anos e 21 anos de seus salários para honrar os valores das compras, isso sem nenhum tipo de correção. Em qualquer país civilizado, estruturas oficiais de controladoria abririam investigações sobre isso, em se tratando de ministros da suprema corte. Aqui?

Suco de verdade

Uma das medidas analisadas pelo governo para absorver internamente frutas que eventualmente deixarão de ser exportadas devido ao tarifaço dos Estados Unidos, é estipular um percentual obrigatório mínimo de adição de sucos nas bebidas no mercado interno, e não só “néctar” açucarado com essências aromáticas. Este espaço constatou pessoalmente em um supermercado dois sucos, de manga e uva, produzidos com marca afamada do Rio Grande do Sul, informando, em letras miúdas, ter apenas 3% do produto original. Revoltante.