Inadimplência do aluguel volta a subir e bate recorde em SC no mês de junho

Inadimplência recorde

A inadimplência de aluguel em SC voltou a subir em junho, saindo de 2,33% no mês anterior, para 3,03%. Essa taxa é a maior já registrada desde a criação do índice em 2023. Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, principal plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário no país.

Impacto do tarifaço

Se for para valer mesmo o tarifaço de 50% que Trump quer impor às exportações brasileiras a partir de amanhã, as perdas de SC serão de R$ 1,737 bilhões, conforme levantamento da Confederação Nacional da Indústria, e de R$ 19 bilhões na economia nacional. A participação de SC no total das exportações brasileiras para os Estados Unidos é de 14,9%. A maior é do Ceará, 44,9%. Outro levantamento, da Federação das Indústrias (Fiesc) mostra que o tarifaço terá impactos em 130 dos 295 municípios de SC que tem empresas que vendem os mais diferentes produtos para os Estados Unidos.

Faz bem

Quem está festejando este inverno são os produtores de maçã, da qual SC é o maior produtor nacional. Eles já tem quase garantidas as necessárias 600 horas de temperatura abaixo de 7 graus centígrados, o que garante uma dormência profunda para as macieiras e a explosão de brotos na primavera.

Balé que desagradou 1

Está repercutindo muito nas redes sociais e na mídia nacional a revolta por parte do público de 4 mil pessoas que foi ver o espetáculo “Réquiem SP”, do Balé da Cidade de São Paulo, domingo, na chamada Noite de Gala do Festival de Dança de Joinville. Não teriam gostado de alguns gêneros de dança, como as urbanas populares. Questões de gosto. Tanto que a grande maioria aplaudiu no fim do espetáculo.

Balé que desagradou 2

Na segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou por unanimidade uma moção de repúdio, proposta pelo vereador Brandel Junior (PL), à apresentação, dizendo que ela “estraga o nome da cidade, onde acontece um lindo festival de dança”. No mesmo dia o vereador Pastor Ascendino Batista (PSD) publicou uma nota de repúdio em suas redes sociais, dizendo “não ao satanismo disfarçado de arte”.

Corrupção

Com a adesão da Câmara de Vereadores de Tubarão, agora são 61 as instituições envolvidas no Estado no Programa Educando Cidadãos, nobre iniciativa do Ministério Público de SC para combater a corrupção por meio da educação, do exemplo e do engajamento social e assim promover uma cultura de integridade desde a base. À frente está o bravo promotor de Justiça Affonso Ghizzo Neto. Saber que existe algo assim, diante de uma Suprema Corte desacreditada e que tem respaldado a impunidade, é alentador.

Roubo de cabos

A pena para quem rouba cabos de energia ou telefonia pode chegar a 15 anos de prisão, prevê a lei federal 15.181, sancionada pelo presidente Lula nesta semana. Era de quatro a 10 anos de reclusão. Agora, com as agravantes, foi aumentada e, na prática, pode chegar a 15 anos.

Destinos nacionais

Plataforma do ramo de viagens, a Decolar listou as tendencias de destinos nacionais neste segundo semestre com base na procura por hospedagens nos seus sistemas de venda. O que chama a atenção é a presença de 11 destinos nordestinos entre os 20 primeiros. SC comparece apenas com Florianópolis, na 15ª posição. Gramado lidera, seguido por Porto de Porto de Galinhas (PE) e Rio de Janeiro.

Encheção

O ministro Alexandre de Moraes encheu o saco. O Supremo Tribunal Federal encheu o saco. O Executivo encheu o saco. O Legislativo encheu o saco. Lula encheu o saco. Bolsonaro encheu o saco. A esquerda encheu o saco. A direita encheu o saco. A polarização encheu o saco. O sequestro da realidade brasileira pela politicagem encheu o saco. Enfim, o Brasil está de saco cheio, mas tão cheio que está parado no mesmo lugar há tempos. Não avança, não sai do lugar. Chega de tanta encheção de saco!

Animais

Espanta saber que apesar da existência de várias e recentes leis em defesa dos animais, haja humanos irracionais como aqueles 26 homens denunciados esta semana, em Joinville, por maus-tratos. Todos estavam envolvidos em uma rinha de galo. Para 24 dos denunciados foi proposta a suspensão condicional do processo. Caso a aceitem, como forma de reparação, especialmente pelo sofrimento imposto aos animais, deverão pagar R$ 11 mil cada um. Dois, no entanto, por terem antecedentes criminais, responderão ação penal.