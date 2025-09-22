Inauguração de fábrica de casas pré-moldadas em Brusque contará com Jorginho Mello e pai de Neymar

A inauguração da fábrica da Lightwall Brasil em Brusque, nesta quarta-feira, 22, contará com a presença do governador Jorginho Mello e do pai do jogador Neymar Jr., Neymar da Silva Santos. O evento acontecerá das 10h às 13h.

A empresa é especializada em soluções construtivas industrializadas e foi responsável pela reforma do Centro de Treinamento do Santos Futebol Clube.

A unidade, localizada na rodovia Antônio Heil, no bairro Limoeiro, possui aproximadamente 5 mil m² de área construída e faz parte de um plano de investimento de R$ 200 milhões em habitação.

Brusque foi escolhida por reunir fatores estratégicos, como tradição industrial, mão de obra qualificada, proximidade a portos e rodovias e inserção em um polo reconhecido de inovação e desenvolvimento.

Inicialmente, a planta oferecerá 70 vagas diretas de trabalho, com possibilidade de expansão conforme o ritmo da operação. A fábrica tem capacidade para produzir mais de 150 mil m² de painéis por ano, volume suficiente para atender mais de 20 mil unidades habitacionais.

De acordo com Marcus Fernando, CEO da Lightwall Brasil, a meta é contribuir diretamente para a ampliação da oferta de moradias acessíveis na região e nos estados vizinhos.

“A nova fábrica em Brusque consolida a presença da construção industrializada no Sul do país, amplia a capacidade produtiva e abre espaço para novos contratos e exportações. Esse avanço pode reduzir custos e acelerar a entrega de moradias”, afirma.

A nova unidade será dedicada à produção de painéis pré-moldados de concreto leve, destinados a edifícios residenciais, comerciais e industriais. A tecnologia empregada pela empresa resulta em peças mais leves e resistentes, oferecendo isolamento acústico e térmico superiores.

Além disso, a tecnologia permite uma construção mais ágil, sendo possível erguer uma casa de 40 metros quadrados em apenas duas horas.

O evento também marcará o anúncio da conquista do Selo Verde, que reconhece a Lightwall como o primeiro sistema construtivo no Brasil a receber homologação da ABNT.

“Estamos muito orgulhosos com essa conquista, que reforça nosso compromisso com inovação e sustentabilidade. Além disso, celebramos uma parceria estratégica com uma construtora local para erguer o primeiro prédio do país com paredes certificadas pelo Selo Verde”, comenta Marcus Fernando.

