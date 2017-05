Inauguração de ginásio em Guabiruba é adiada por causa da chuva

A Prefeitura de Guabiruba emitiu comunicado nesta quarta-feira, 31, sobre a inauguração do Ginásio da Escola Básica Municipal Padre Germano Brandt programada para a noite desta quarta-feira, a qual foi transferida para o final do mês

“Alguns acabamentos, como a pintura, poderiam ficar comprometidos com a abertura do espaço neste momento”, justifica.

O investimento na obra do Aymoré ultrapassa os R$ 800 mil, sendo R$ 476,5 mil oriundos do Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) e R$ 360 mil de recursos próprios do município.