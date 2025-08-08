Incêndio atinge área externa de residência em Brusque

A área externa de uma residência no bairro Paquetá, em Brusque, foi atingida por um incêndio nesta quinta-feira, 7. Os bombeiros foram acionados por volta de 17h30 para ir até o local, na rua Teodósio José Lima.

O incêndio atingiu um botijão de gás, um aparelho de ar condicionado, uma cômoda, uma cadeirinha de bebê, uma parede e um cano de água, além de ferramentas e brinquedos.

Os bombeiros utilizaram cerca de 100 litros de água para extinguir as chamas. A causa do incêndio não foi revelada. Ninguém se feriu.