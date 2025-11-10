Incêndio atinge casa em Brusque; suspeita é de ação criminosa

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Steffen, em Brusque, na madrugada desta segunda-feira, 10. Os bombeiros foram acionados por volta de 5h20.

Ninguém ficou ferido. Os bombeiros de Brusque e Guabiruba atuaram na cena. Dois cães e dois pássaros, ambos vivos, foram resgatados e entregues aos familiares. O proprietário da residência, de 29 anos, estava no local.

Duas casas ficam no terreno e penas uma delas, a dos fundos, foi atingida pelas chamas. Segundo relato, o incêndio pode ter sido proposital. A Polícia Militar também foi acionada.

Cerca de 6 mil litros de água foram utilizados para o combate às chamas.

