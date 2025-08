Incêndio atinge extensa área de vegetação em Blumenau

Um incêndio atingiu aproximadamente 10 mil metros quadrados de vegetação no bairro Velha, em Blumenau, na noite desta sexta-feira, 1º. Os bombeiros foram acionados por volta de 21h45.

O incêndio aconteceu na altura da rua Porto União. Inicialmente, os bombeiros realizaram um levantamento da área atingida com a utilização de um drone, conseguindo dessa maneira determinar a melhor tática para abordagem da ocorrência.

A área de mata atingida é vizinha ao parque São Francisco de Assis. As chamas atingiram aproximadamente 10 mi m² de vegetação rasteira, que fica sob uma mata de médio porte, que não foi atingida pelas chamas.

Foram utilizados batedores, abafadores e bombas costais para controlar as chamas. Sete bombeiros, entre militares e comunitários, trabalharam no local.

As chamas foram extintas momentos antes de atingirem área do parque São Francisco de Assis.

No local, foram encontrados bitucas de cigarro em área ainda não atingida pelo fogo. Não foi possível, porém, determinar as causas do início do fogo.

O gerente dos Parques e Unidades de Conservação da Prefeitura de Blumenau compareceu ao local e acompanhou os trabalhos de extinção do incêndio.