Incêndio atinge kitnet no bairro Limoeiro, em Brusque

Um incêndio atingiu uma kitnet no bairro Limoeiro, em Brusque, na noite de quinta-feira, 22. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h40 para a rodovia Antônio Heil. Não houve feridos.

A estrutura era composta por diversas kitnets e tinha 400 metros quadrados. O foco do incêndio teve início nos fundos de uma das unidades habitacionais, que se encontrava desocupada.

A área atingida pelo fogo foi de aproximadamente 6 m², com queima na parede, derretimento de uma tomada e quebra da janela devido à ação do calor. O incêndio se autoextinguiu no local, antes da chegada da equipe.

Segundo relatos de moradores das demais kitnets, as chamas foram controladas com o uso de água e abafadas com telhas lançadas sobre o foco do fogo que saía pela janela.

Não foi necessária a intervenção direta da equipe no combate ao incêndio.

