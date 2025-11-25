Incêndio atinge prédio de ministérios em Brasília e deixa feridos; governo divulga causa

O bloco C da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi evacuado na manhã desta terça-feira, 25, após um incêndio. No local, funcionam os ministérios da Igualdade Racial; das Mulheres; dos Povos Indígenas; e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

Seis pessoas precisaram ser encaminhadas para atendimento hospitalar, uma delas com queimaduras graves. Segundo a Agência Brasil, portal de notícias da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), do governo federal, uma explosão em uma subestação de energia no subsolo do prédio causou o incêndio.

Explosão

Por volta de 9h40, uma equipe terceirizada fazia a manutenção da subestação, quando houve a explosão com princípio de incêndio. Não há mais fumaça no interior do bloco, mas ele segue interditado pelas equipes de segurança.

A fumaça do incêndio ocupou alguns andares do prédio, que foi evacuado. O Corpo de Bombeiros atendeu 27 vítimas no local, a maioria com sintomas leves de intoxicação por fumaça.

Feridos

Das seis pessoas encaminhadas para os hospitais, três trabalham nos ministérios e outras três eram funcionários da empresa terceirizada, entre eles, a vítima de queimaduras.

O trabalhador teve queimaduras no tórax, braços, pernas e vias áreas, o que, segundo os bombeiros, é considerado uma queimadura mais grave. Todas as vítimas estavam conscientes e orientadas quando foram encaminhadas para atendimento hospitalar. As causas da explosão estão sendo apuradas.

Ministério da Gestão se manifesta

Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que a ocorrência teve início com um curto circuito elétrico em razão da intervenção realizada e que as equipes de brigada atuaram de imediato seguindo o protocolo de evacuação.

A Secretaria de Serviços Compartilhados do ministério, responsável pela gestão administrativa do bloco C, orientou aos trabalhadores que atuam no local que cumpram a jornada de desta terça em teletrabalho.

