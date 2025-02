Incêndio atinge quarto de residência no Lageado Baixo, em Guabiruba

Um incêndio atingiu o quarto de uma residência no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba, na tarde do domingo, 16. Não houve vítimas.

O incidente aconteceu por volta das 17h na rua Augusto Lang. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, moradores estavam utilizando uma mangueira de jardim para conter as chamas. O fogo destruiu um armário, uma estante e um colchão de solteiro.

Além disso, a fumaça se espalhou para a sala, banheiro e outro quarto. A filha do dono do imóvel informou que estava na residência quando viu a fumaça tomar conta do local.

Os bombeiros orientaram os moradores após a ocorrência. A Polícia Militar e os bombeiros comunitários também prestaram apoio. A causa do incêndio não foi divulgada.

