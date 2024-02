Incêndio atinge residência com mulher e duas crianças no Vale do Itajaí

Uma residência foi atingida por um incêndio durante a noite desse domingo, 18. O caso aconteceu por volta das 23h, na Estrada Ribeirão Carvalho, no bairro Ribeirão Carvalho, em Apiúna, no Médio Vale. No momento do incêndio, dentro da residência, haviam duas crianças, de 3 e 6 anos, e uma mulher, de 42 anos.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ibirama foi acionado para atender a ocorrência e chegando no local, encontrou o imóvel de 150m², já tomado pelas chamas. Foram necessários quase três horas e cerca de 14 mil litros de água para acabar com todas as chamas.

Um caminhão pipa do município ajudou na operação. Segundo as informações, as crianças e a mulher não tiveram ferimentos.

