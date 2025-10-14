VÍDEO – Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Guabiruba

Um incêndio de grandes proporções atingiu a empresa Fischer Soluções Ambientais, na rua Independência, no bairro São Pedro, em Guabiruba, na noite de segunda-feira, 13. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h09, e ao chegar ao local constatou que toda a estrutura da empresa já estava tomada pelas chamas, em estágio de desenvolvimento completo.

O incêndio não deixou feridos. De acordo com informações repassadas pelo proprietário aos bombeiros, no interior da estrutura havia resíduos de algodão, malha e borracha de sola de sapato, o que contribuiu para a rápida propagação do fogo.

Diante da gravidade da ocorrência, foi solicitado apoio a outras corporações da região. Participaram do combate equipes dos bombeiros de Guabiruba, Botuverá, Brusque, Gaspar, Blumenau e Itajaí, além do Bombeiro Voluntário de Ilhota. A Celesc também foi acionada para auxiliar no gerenciamento da rede elétrica, e a Polícia Militar fez o isolamento da área.

Confira o vídeo:

*Crédito: Brusque Discover

Após a avaliação da cena, os bombeiros constataram que não havia prédios residenciais, comerciais ou industriais próximos ao local atingido. A operação foi dividida em duas frentes de combate, uma liderada pela equipe de Guabiruba, no lado direito da edificação, e outra pela equipe de Brusque, no lado esquerdo, para evitar a propagação das chamas.

Com o reforço das viaturas de Blumenau e Itajaí, os bombeiros iniciaram o combate ofensivo e direto dentro da estrutura. Foram utilizados aproximadamente 130 mil litros de água no controle do fogo. As equipes permanecem no local realizando o rescaldo e monitorando possíveis novos focos. As causas ainda estão sendo apuradas.

Confira a nota da empresa divulgadas nas redes sociais:

“É com grande pesar que informamos sobre o incêndio que atingiu a nossa empresa Fischer Soluções Ambientais na Guabiruba, na noite de segunda feira 13/10/2025 próximo às 23 horas. O fogo destruiu completamente nossas instalações e, lamentavelmente, perdemos todos os bens materiais.

No entanto, em meio a essa imensa tristeza, a notícia mais importante e aliviadora é que, graças a Deus, não houve vítimas. Todos os nossos colaboradores estão em segurança, e a integridade de cada pessoa envolvida é a nossa maior vitória neste momento.

Agradecemos profundamente o apoio e a solidariedade que temos recebido. A reconstrução será um desafio, mas a nossa inteligência, capacidade e o comprometimento com a causa ambiental permanecem inabaláveis. Contamos com a compreensão e o apoio de todos para superarmos essa fase.

Pedimos desculpas por qualquer transtorno causado e manteremos todos informados sobre os próximos passos.

Com respeito e gratidão,

Equipe Fischer Soluções Ambientais”

