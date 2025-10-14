Incêndio destrói agropecuária durante a madrugada em Guabiruba

Um incêndio atingiu uma agropecuária na rua Prefeito Carlos Boos, no bairro Aymoré, em Guabiruba, na madrugada desta terça-feira, 14. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1h e, ao chegar ao local, constatou que o fogo já estava em fase de desenvolvimento completo, com o colapso total do telhado e a ruptura das portas de vidro frontais do estabelecimento.

A edificação comercial tinha cerca de 200 metros quadrados. Ao redor, os bombeiros identificaram uma empresa de fiação ao lado direito e uma residência à esquerda, o que exigiu ações rápidas para impedir que as chamas se espalhassem.

De acordo com o relatório, foram montadas duas linhas de ataque: uma direcionada para o lado direito, protegendo a empresa de fiação, e outra para o lado esquerdo, com foco na residência. Após o controle das laterais, as equipes iniciaram o combate ofensivo direto dentro da estrutura até a extinção completa do fogo.

Na fase de rescaldo, os bombeiros utilizaram ferramentas de sapa para revirar os pontos ainda quentes e aplicaram Líquido Gerador de Espuma (LGE) em toda a área interna, a fim de resfriar e evitar a reignição do fogo. Ao todo, foram usados cerca de 20 mil litros de água e 20 litros de LGE na operação.

Participaram do atendimento três militares e sete bombeiros comunitários. A Polícia Militar auxiliou no isolamento da área e controle do trânsito, enquanto a Celesc foi acionada para desligar a rede elétrica.

Após o controle total do incêndio, o local foi isolado e o proprietário orientado a aguardar a perícia do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

