Incêndio destrói casa de sítio em Guabiruba

Um incêndio destruiu uma casa de sítio na rua Alsácia, no São Pedro, em Guabiruba, no fim da tarde desta sexta-feira, 11. Os bombeiros foram acionados por volta de 17h30.

Quando chegaram ao local, o fogo já havia consumido aproximadamente 90% da construção, que tinha área total aproximada de 48 metros quadrados. A casa era construída de alvenaria e madeira. Não havia ninguém na residência no momento das chamas.

O proprietário, que não estava no local no momento do início do incêndio, conseguiu chegar ao sítio e retirar o veículo da garagem, um fogão a gás e um freezer. Os demais móveis e utensílios foram consumidos pelo fogo.

Foram utilizados aproximadamente 1800 litros de água para combater e extinguir os focos existentes e fazer o rescaldo, deixando assim o local em segurança para o perito analisar a causa do incêndio.