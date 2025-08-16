Incêndio destrói casa e deixa famílias desalojadas em Guabiruba

Uma casa foi destruída por um incêndio no Centro de Guabiruba na manhã deste sábado, 16. O caso aconteceu por volta das 6h30, na rua José Júlio Schumacher.

Dez bombeiros atuaram na ocorrência. A residência, uma casa mista onde viviam seis pessoas, divididas em quatro famílias, estava totalmente tomada pelas chamas. A estrutura tinha aproximadamente 100 metros quadrados.

O foco inicial foi em um cômodo de madeira. Para combater o incêndio, foram utilizados cerca de 10 mil litros de água.

Apesar da destruição, um dos quartos não foi atingido e os moradores conseguiram salvar alguns pertences. No entanto, a casa não tem mais condições de ser habitada.

Os moradores foram orientados a buscar um local para ficar e a entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A área foi isolada para a realização da perícia.