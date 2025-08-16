Incêndio destrói casa e deixa famílias desalojadas em Guabiruba
Caso aconteceu na manhã deste sábado
Caso aconteceu na manhã deste sábado
Uma casa foi destruída por um incêndio no Centro de Guabiruba na manhã deste sábado, 16. O caso aconteceu por volta das 6h30, na rua José Júlio Schumacher.
Dez bombeiros atuaram na ocorrência. A residência, uma casa mista onde viviam seis pessoas, divididas em quatro famílias, estava totalmente tomada pelas chamas. A estrutura tinha aproximadamente 100 metros quadrados.
O foco inicial foi em um cômodo de madeira. Para combater o incêndio, foram utilizados cerca de 10 mil litros de água.
Apesar da destruição, um dos quartos não foi atingido e os moradores conseguiram salvar alguns pertences. No entanto, a casa não tem mais condições de ser habitada.
Os moradores foram orientados a buscar um local para ficar e a entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A área foi isolada para a realização da perícia.