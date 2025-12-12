Incêndio destrói forro e danifica diversos cômodos de casa, em Brusque

Uma casa de dois andares foi atingida por um incêndio na noite desta quinta-feira, 11, no bairro Águas Claras, em Brusque. Os bombeiros foram acionados para ir até a residência, na rua Frederico Klabunde, por volta de 19h20.

Ninguém ficou ferido, mas a residência, de aproximadamente 250 m², sofreu diversas avarias. Vizinhos tentaram conter as chamas com uma mangueira de jardim para evitar a propagação para as casas vizinhas.

Os bombeiros utilizaram cerca de 2 mil litros para o resfriamento e extinção do fogo. Simultaneamente, foi realizada uma busca primária em todos os cômodos, confirmando que a residência, que é alugada, estava desocupada no momento do incêndio.

Bombeiros de Brusque, Guabiruba e Gaspar participaram da ação. A Polícia Militar também esteve presente, auxiliando no isolamento da área e no controle do tráfego.

Os danos materiais foram significativos na área atingida, com a destruição total do forro e grande parte do telhado do pavimento superior.

O conteúdo dos cômodos, incluindo pertences pessoais e eletrodomésticos, sofreu severos danos causados pelo fogo, fumaça e água. As causas do incêndio ainda serão determinadas através de perícia técnica, que será realizada futuramente.

