Incêndio destrói parte de prédio e mobiliza bombeiros em Gaspar

Um incêndio em um prédio de residência multifamiliar de dois andares em Gaspar mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira, 6, por volta das 15h20.

Ao chegarem no local do imóvel de dois pavimentos, os bombeiros encontraram algumas pessoas tentando conter as chamas, que já se espalhavam rapidamente pela cobertura do segundo andar. A guarnição iniciou o combate imediato ao fogo, que durou cerca de 2h30. Foram utilizados 15 mil litros de água para extinguir o incêndio e realizar o rescaldo.

De acordo com o relatório dos bombeiros, o incêndio não teve vítimas, apenas danos materiais. Devido à ação dos moradores e, posteriormente, ao trabalho dos bombeiros, o fogo foi contido antes que consumisse toda a estrutura. Os danos ficaram restritos a um lado do segundo pavimento do prédio.

O responsável pelo imóvel recebeu orientações sobre o isolamento da área. A perícia será feita pelos bombeiros para apurar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.

Confira fotos do incêndio