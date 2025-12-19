Incêndio destrói parte de residência no Azambuja, em Brusque

O Corpo de Bombeiros divulgou informações sobre incêndio que atingiu residência na rua Dante Bragatto, no bairro Azambuja, em Brusque, na tarde desta sexta-feira, 19. A ocorrência foi registrada por volta das 14h12.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que se tratava de um incêndio em uma edificação unifamiliar de um pavimento, com construção mista, paredes de alvenaria e concreto, além de cobertura em madeira e PVC. O imóvel apresentava grande quantidade de fumaça saindo pelos fundos e pelo teto.

Segundo relato do proprietário, de 44 anos, o fogo teve início em um quarto localizado nos fundos da casa e se propagou para o teto, atingindo também o próprio quarto, a área de serviço, a cozinha e a sala. Aproximadamente 40 metros quadrados de uma área total de 60 metros quadrados foram afetados pelas chamas.

A equipe realizou o isolamento da área, afastou pessoas da cena e efetuou o desligamento da rede elétrica e das placas solares existentes no mesmo terreno. Para o combate ao incêndio e o trabalho de rescaldo, foram utilizadas linhas de mangueira de diferentes diâmetros, com o consumo aproximado de 2 mil litros de água.

Não houve vítimas. Após o controle do incêndio e a conclusão do rescaldo, a residência ficou sob responsabilidade do proprietário, que deverá aguardar a perícia para apuração das causas do fogo.

