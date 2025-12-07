Incêndio destrói residência abandonada no Holstein, em Guabiruba

Um incêndio destruiu uma residência abandonada na rua Ernesto Pühler, no bairro Holstein, em Guabiruba, na madrugada deste domingo, 7.

As equipes foram acionadas por volta de 1h30 e, ao chegar ao local, encontraram a edificação mista, de madeira e alvenaria, completamente tomada pelas chamas.

Segundo as equipes, o imóvel não tinha energia elétrica e estava em fase de desenvolvimento completo do incêndio. Outras casas próximas foram preservadas.

O combate começou imediatamente com dois lances de mangueira, um principal, com mangueiras de 2 1/2” e 1 1/2”, e outro com o mangotinho. Os jatos compacto e mole foram usados para controlar o fogo e reduzir o consumo de água.

As chamas foram contidas em cerca de 15 minutos. O rescaldo, realizado com gadanhos, batedores e água para resfriamento, durou cerca de uma hora. Não havia bens no interior da casa e ninguém ficou ferido.

A área construída tinha aproximadamente 60 m², dentro de um terreno de 100 m². Após a extinção do incêndio, o local foi isolado com fita zebrada para preservar a cena. No total, foram utilizados 4 mil litros de água transportada pelas equipes.

