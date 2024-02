Incêndio é registrado em casa após discussão de casal no Norte de Santa Catarina

Um incêndio foi registrado em uma casa em Balneário Piçarras na noite desta segunda-feira, 12. O incêndio teria iniciado após uma discussão entre um casal.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 22h, na rua Alexandre Guilherme Figueiredo, no Centro da cidade. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram o incêndio em uma cama de solteiro no quarto dos fundos da residência, ao lado da cozinha.

Os bombeiros não identificaram o que ocasionou o início do incêndio. Porém, conforme depoimento de familiares, houve uma discussão entre o casal. O homem teria ameaçado a mulher, fazendo com que ela deixasse a residência e fosse para a casa de seu pai.

Ainda segundo relatado aos bombeiros, o homem teria voltado à residência horas depois da discussão e quebrado eletrodomésticos e louças. Neste momento, ele havia ameaçado atear fogo na residência, além de proferir ameaças de morte.

O incêndio

As chamas que se concentraram no quarto dos fundos, na cama de solteiro, foram extintas utilizando cerca de 200 litros de água pressurizada. Foi utilizado ainda ventilador de pressão positiva para remover os gases da combustão do interior da edificação.

A corrente convectiva transportou gases aquecidos, fumaça, fuligem e calor sobre a forração de PVC, derretendo-o e atingindo todos os cômodos da residência, deixando-os impregnados, bem como todo o mobiliário, com fuligem e cinzas.

A Polícia Militar foi acionada ao local para tomar os depoimentos dos envolvidos.

