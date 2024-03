Incêndio é registrado em estande de tiro de Batalhão do Exército em Florianópolis

Um incêndio foi registrado no estande de tiro de um batalhão do exército em Florianópolis. O acidente no 63º Batalhão de Infantaria ocorreu na tarde de terça-feira, 5.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, foi constatado que o incêndio aconteceu em pneus que ficavam no interior do estande de tiro.

O combate ao fogo começou do lado de fora. Posteriormente os agentes entraram no estande e então controlaram o fogo. Foram utilizados 3,5 mil litros de água para a extinção das chamas.

O 63º Batalhão também ajudou no combate com o caminhão pipa. Após o combate foi realizado o rescaldo e deixado o espaço aos cuidados do exército.

Confira imagens da ocorrência:

