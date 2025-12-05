Incêndio em galinheiro, em Blumenau, mata 11 pintinhos

Um incêndio atingiu um galinheiro na rua Laura Fernandes, no bairro Velha, em Blumenau, na madrugada desta sexta-feira, 5. No total, 11 pintinhos morreram, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Os socorristas foram acionados por volta de 2h20. O galinheiro, de madeira, tinha aproximadamente 15m².

Devido à dificuldade de acesso, apenas a viatura 4×4 conseguiu inicialmente chegar ao local. Os bombeiros encontraram a edificação totalmente tomada pelas chamas.

Foram utilizados aproximadamente 1 mil litros de água para combater o incêndio e realizar o rescaldo. Sete bombeiros trabalharam por cerca de duas horas no local.

A residência do proprietário, apesar de próxima do local atingido, foi totalmente preservada.

No galinheiro, estavam quatro galinhas e todas sobreviveram. Dos pintinhos, porém, apenas um de 12 não perdeu a vida.

O proprietário foi orientado e o local permaneceu isolado para a realização da perícia. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

