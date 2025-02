Incêndio em Itajaí atinge sete casas, mata cachorro e deixa moradores desalojados

Um incêndio em Itajaí neste sábado, 22, atingiu sete casas, matou um cachorro e deixou mais de 20 moradores desalojados.

O caso aconteceu na rua Otto Hoier, no bairro Cidade Nova, por volta das 14h. Enquanto os bombeiros seguiam para o local, o fogo já havia tomado a terceira casa.

Equipes de Navegantes e Balneário Camboriú ajudaram no combate às chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram utilizados 50 mil litros de água para extinguir o incêndio.

“Todos nós escapamos”

O reciclador Daniel Martins foi uma das vítimas do incêndio. Ele contou que o cachorro morreu no incêndio. “Todos nós escapamos, e graças a Deus estão todos bem. Apesar do cachorro, o restante foi perda de bens materiais”, disse à equipe da Prefeitura de Itajaí.

Segundo a prefeitura, ele contou que o fogo começou devido a um curto-circuito em uma tomada e se espalhou rapidamente.

As secretarias de Assistência Social, Urbanismo e Habitação, além da Defesa Civil, foram até o local para acolher e oferecer o suporte necessário às famílias.

Ao todo, 23 pessoas ficaram desalojadas. As famílias foram cadastradas pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Promorar.

“Algumas têm parentes e amigos que podem dar suporte, outras não. Para cada problema, vamos encontrar uma solução. Seja o cartão emergencial ou um abrigo aberto pela Defesa Civil. Mas, neste primeiro momento, precisamos identificar as famílias para saber suas necessidades”, destaca o secretário de Assistência Social, Léo Severino.

A Secretaria de Urbanismo e Habitação também esteve no local para analisar como as famílias poderão ter moradia novamente.

“Desde que se enquadrem na lei do auxílio-moradia, vamos prestar todo o apoio. Já na segunda-feira, as assistentes sociais estarão em contato com as vítimas para fazer uma entrevista e avaliar qual programa podemos oferecer a essas famílias”, completa Dante Gervasi, diretor-executivo de regularização fundiária de Itajaí.

Segundo incêndio

Enquanto os bombeiros trabalhavam no combate às chamas na rua Otto Hoier, foram acionados por volta das 15h15 para outra ocorrência na rua Domingos Rampelotti, no bairro São Roque.

As equipes foram divididas e, quando os bombeiros chegaram ao segundo incêndio, uma casa já estava totalmente tomada pelas chamas e o fogo se propagava para a segunda residência.

Com isso, os bombeiros trabalharam para preservar a casa que ainda não estava tomada pelo fogo. Foram utilizados seis mil litros de água para conter as chamas. Ninguém se feriu.

