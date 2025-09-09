Incêndio iniciado em carro atinge oficina em Guabiruba

Um incêndio atingiu uma oficina mecânica na noite desta segunda-feira, 8, no bairro São Pedro, em Guabiruba. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 23h30.

Os bombeiros de Guabiruba e Brusque atuaram na cena. O incêndio atingiu um carro, um Citroen C4. Quando os agentes chegaram ao local, o veículo estava tomado pelas chamas em uma rampa existente na oficina.

As chamas atingiram uma área de 50 metros quadrados, com cobertura de telhas de fibrocimento e estrutura de madeira. A edificação possui aproximadamente 300 m² no total.

Os bombeiros desligaram a energia para combater as chamas. Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água e de líquido gerador de espuma (LGE).

Antes da chegada das equipes, o proprietário que reside em uma residência anexa tentou combater as chamas com o uso de um extintor, sem sucesso.

Após extinguir as chamas, os bombeiros isolaram a área e deixaram o local em segurança aos cuidados do proprietário.