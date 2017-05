Índio catarinense tenta criar o Partido Nacional Indígena

O índio caingangue catarinense Ary Paliano, que é advogado formado pela Unochapecó, está à frente da coordenação que visa criar o Partido Nacional Indígena (PNI), que precisa 487 mil assinaturas para o registro da sigla ser aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral. A coleta deve iniciar nos próximos dias.

Sem casuísmo

A oposição quer aprovar a Proposta de Emenda à Constituição 227 para que uma eventual sucessão de Michel Temer seja feita por eleições diretas, enquanto a base do governo avalia que se trata apenas de uma tentativa de desestabilizar o presidente da República. Para o relator da PEC, deputado Espiridião Amin (PP-SC), a proposta não é casuística, como alguns acusam, já que foi apresentada pelo deputado Miro Teixeira (Rede-RJ) há mais de um ano.

Sindicalistas falsos

O Ministério Público do Trabalho em SC conseguiu judicialmente o afastamento do presidente e um diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Mafra e Região após constatar algo inusitado: não faziam parte da categoria e por isso não poderiam atuar em sua administração. Ademais, não faziam esforço nenhum em favor de seus representados; pelo contrário, havia mancomunação com empregadores.

Polícia única

A cargo de comissão especial da Câmara dos Deputados, o debate em torno da unificação das polícias civis e militares chega hoje à Assembleia Legislativa, aberto ao público a partir das 14 horas. O colegiado tem até o fim desta legislatura para estudar modelos de unificação dos cerca de 425 mil policiais militares e 117 mil policiais civis que atuam nos estados brasileiros.

Patrimônio

Duas das fortificações históricas catarinenses que a UFSC administra – as fortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim e de Santo Antônio de Ratones – foram indicadas à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para tornarem-se Patrimônio da Humanidade. Não concorrem individualmente ao título, mas sim com outras 19 fortificações brasileiras, em um processo de candidatura seriada.

Ousadia

Duas expoentes lideranças da OAB-SC, uma integrante da atual diretoria e outra com representação nacional, com presença em vários convescotes noturnos da agora chamada República da Xanxerê, agiram não só para o advogado Alex Camilo Santore superar obstáculos intransponíveis na instituição quando da formação da lista sêxtupla para a 84ª vaga de desembargador do TJ-SC, como acompanharam o candidato ao Egrégio TJ-SC em explicita campanha de busca dos votos necessários para integrar a fase seguinte, a lista tríplice. Enquanto isso, os advogados militantes com total legitimidade para postular, foram às favas.

Desrespeito

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) suspendeu a nomeação de candidatos aprovados no último concurso do Conselho Regional de Odontologia de SC, por não destinar percentual para as pessoas com deficiência.

Já tem

Informou-se aqui, semana passada, de projeto prestes a ir ao plenário da Assembleia Legislativa que autoriza a criação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e de Violência (Cipav) nas escolas da rede pública de ensino de SC. A Secretaria de Estado da Educação explica que a grande maioria das escolas da rede pública estadual já tem os chamados Núcleo de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento as Violências na Escola (Nepre). Entre suas atribuições destacam-se a implantação e implementação de programas e projetos que contribuem com as ações da política de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências na escola.

Raquete

Em crise financeira e com dificuldades de fechar suas contas, a Confederação Brasileira de Tênis agora tem sede transitória, digamos assim. O catarinense Rafael Westrupp, que assumiu a presidência da entidade neste ano, já trouxe o comando para Florianópolis, onde mora. O orçamento da CBT para 2018 é de R$ 8 milhões, mas sobrevive com R$ 2,3 milhões da Lei Piva e R$ 2 milhões de patrocínio dos Correios, que dava R$ 8 milhões anuais até 2016. Por conta da crise a CBT cortou a bolsa que pagava aos atletas, mas aumentou o salário do seu presidente para R$ 22 mil mensais.

DETALHES