Inédito: Campeonato Catarinense 2026 terá VAR em todos os jogos

O árbitro assistente de vídeo (VAR) será utilizado durante todos os jogos do Campeonato Catarinense em 2026.

Será a primeira vez que todos os jogos do estadual terão a tecnologia. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) adquiriu o sistema próprio junto a empresa Goal Sport Technology, da Tchéquia, e conta com a certificação da Fifa. A central do VAR está localizada em Florianópolis.

No fim de novembro, os árbitro passaram por treinamento para a utilização da plataforma no estádio da Ressacada.

A preparação dos árbitros será completada entre os dias 2 e 5 de janeiro, durante a pré-temporada da arbitragem, que será em Joinville.

O Campeonato Catarinense 2026 inicia no dia 7 de janeiro. O Brusque estreia diante da Chapecoense, na Arena Condá, enquanto o Carlos Renaux recebe o Concórdia.

