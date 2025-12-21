Inédito: prêmio da Mega da Virada é estimado em R$ 1 bilhão
Sorteio acontece em 31 de dezembro
O prêmio da Mega da Virada está estimado em R$ 1 bilhão, uma marca inédita do sorteio de Ano-Novo. O resultado que fará algum apostador o novo bilionário será divulgado na noite do dia 31 de dezembro.
A informação foi divulgada pela colunista Roseann Kennedy, do Estadão. De acordo com a jornalista, trata-se da primeira vez na história das loterias da América Latina que o valor principal de dez dígitos é alcançado.
Ainda segundo a coluna, o prêmio da Mega da Virada 2025-26 representa um salto de mais de 57% em relação ao recorde anterior.
