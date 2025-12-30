Influenciador é encontrado morto em Camboriú

O influenciador, empresário e cozinheiro Robson Maldonado Malinoski, de 37 anos, foi encontrado morto em Camboriú, na tarde da segunda-feira, 29. O ex-companheiro dele é suspeito do crime.

Segundo a Polícia Militar, câmeras de segurança flagraram o suspeito, também de 37 anos, chegando ao apartamento com uma faca. Não há informações sobre o paradeiro do homem.

Robson foi encontrado com três ferimentos no tórax em um apartamento no bairro São Francisco de Assis, por volta das 14h30 da segunda-feira.

A vítima acumulava mais de 100 mil seguidores em duas redes sociais e divulgava receitas na internet.