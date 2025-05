Influenciador VIP: Havan cria campanha para selecionar novo influencer; saiba como participar

A loja Havan, de Brusque, divulgou na manhã desta segunda-feira, 19, o concurso “Influenciador VIP Havan”, que irá ofertar contratos de R$ 25 mil e diversos prêmios. A campanha tem o intuito de achar um novo influenciador. As inscrições encerram no dia 7 de junho.

Conforme a empresa, além do contrato de R$ 25 mil, o novo influencer receberá mais R$ 5 mil em vale-compras e uma viagem gratuita para conhecer o Centro Administrativo da empresa, em Brusque.

Para participar do concurso, o primeiro passo é se inscrever no site através do link. Após isso, preencher o formulário que consta na página. Depois disso, basta publicar vídeos em seu perfil de Instagram ou TikTok mostrando como seria fazer parte da lista VIP da empresa.

Segundo a Havan, quanto mais conteúdos os participantes divulgarem, mais chances tem de chamar a atenção e chegar à final. O vencedor do concurso será escolhido pelo público.

Regras do concurso da Havan

Entre as regras para participar da seleção, a empresa ressalta que a postagem dos vídeos deve ser pública, deve citar os 39 anos Havan e a Lista Vip de Ofertas. É preciso também utilizar as hashtags oficiais da campanha na legenda: #HavanOficial #InfluenciadorVIPHavan, e postar entre os dias 01/06 até 08/06/2025.

Para saber o regulamento completo da ação, clique aqui.

