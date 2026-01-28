Adutora no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, quebra pela segunda vez no mesmo local

Cláudio Santos/Divulgação

Uma adutora quebrou pela segunda vez, agora durante uma obra de emergência realizada na manhã de quarta-feira, 28, na avenida Primeiro de Maio, em Brusque.

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) iniciou trabalhos no local na terça-feira, 27, à noite e precisou retornar às 6h nesta quarta, pois ocorreu uma segunda quebra da adutora. A abertura da estrutura está prevista para às 13h.

A adutora foi fechada pela manhã e está sendo reparada, impedindo a despressurização da água, principalmente nas partes altas, segundo o diretor-geral de Operações, Ruan Reis. “A adutora já está no local. O que a gente agora está normalizando é essa nova quebra que aconteceu”, esclareceu Ruan.

O diretor-geral de Operações também explicou que, durante a obra que começou na terça, que também envolveu uma quebra da adutora, não foram interligadas as pontas da adutora, deixando-a sem carga e somente realocando a adutora.

Ruan informou que acontecerá uma reunião sobre a infraestrutura do local com o corpo técnico. “A gente vai analisar se há possibilidade de postergar para não fazer a nova interrupção programada nesta quarta-feira à noite”.